Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi

Şimdilerde yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşıma Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla ilgili yorum yapan takipçisine küfür ederek cevap verdi.

Yılın büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, şimdilerde Miami'de güzel havanın tadını çıkarıyor. Kızı babası Acun Ilıcalı'nın yanında olan Subaşı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

KIZIYLA OLAN POZLARINI PAYLAŞTI

Kızı Melisa'yı özleyen Subaşı, peş peşe anne-kız pozlarını paylaşarak "Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" notunu yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı da "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" deyince Subaşı sinirden deliye döndü.

ŞEYMA'DAN TAKİPÇİSİNE KÜFÜRLÜ CEVAP

Takipçisinin yorumuna cevap veren Şeyma Subaşı, "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya" dedi.