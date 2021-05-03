Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı

Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arasında esen soğuk rüzgarlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Subaşı'nın Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisinin Chloe Loughnan olduğu hatta dönemde Şeyma ile Chloe'nin yakın dost olduğu öğrenilmişti. Şimdilerde küs olan ikiliden Chloe'nin Subaşı'nın Alsaloussi aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra tavır aldığı konuşmama kararı aldığı ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisinin Chloe Loughnan olduğu ortaya çıkmıştı. Chloe Loughnan ile Mohammed Alsaloussi'yle aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın arasının açıldığı iddia edildi.

CHLOE VE MOHAMMED BİR DÖNEM AŞK YAŞADI

İddiaya göre; Mohammed Alsaloussi, Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile bir zamanlar ilişki yaşamış. Hatta Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Mohammed'i Chole ile o dönem Merve Şentürk tanıştırmış.

ESKİ DOSTLAR KÜSTÜ

Chloe Loughnan'ın Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu dönemde Şeyma Subaşı ile de yakın dost oldukları ortaya çıktı. Şimdilerde Chloe Loughnan'ın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı'nın eski dostu Chloe Loughnan ile görüşmediği öne sürüldü. Bir dönem sık sık Miami'de bir araya gelen Chloe Loughnan ile Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada da birbirlerini takip etmemesi 'küslük' iddiasını güçlendirdi.

Kaynak: Snob Magazin / Burak Akdoğan