Şeyma Subaşı ikinci kez teyze oldu
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Şeyma Subaşı ikinci kez teyze oldu

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Şeyma Subaşı ikinci kez teyze oldu

Şeyma Subaşı'nın, bir dönem konuşmadığı ablası Kübra Açıl, yeniden anne oldu. İkinci defa teyze olan sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz günlerde bir aylık yeğeni Doruk'u da ziyaret etti. İşte detaylar...

Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı

Snob Magazin'in haberine göre; Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla Instagram'dan paylaştığı kareyi beğendi diye uzun süre konuşmadığı ablası Kübra Açıl, anne oldu. O dönem takipten çıkardığı ablasının hamile olduğu haberini almasından sonra yeniden takibe alan sosyal medya fenomeni, ikinci kez teyzeliği tattı. Açıl, Doruk adını verdiği çocuğuyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Açıl, eşi Merthan Açıl, kızı Duru ve bir aylık oğlu Doruk'la çektirdiği aile karesini de yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Miami'den kısa süreliğine Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile İstanbul'a gelen Subaşı, bu süreçte yeğenini de ziyaret etti. Sosyal medya fenomeni, "Evleneceğim dediği" Mohammed Al Saloussi ile ablası Açıl'ı tanıştırdığı iddia edildi. Subaşı, İstanbul'dan sonra tatil için Bali'ye geçmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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