Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı'dan üzücü haber! Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü açıkladı!
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Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı'dan üzücü haber! Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü açıkladı!

Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı'dan üzücü haber! Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü açıkladı!
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Son Dakika: Dün Mısırlı milyarder sevgilisinden hamile olduğunu paylaşan Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce üzücü bir haber geldi. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı. Peki, Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı üzücü haber! Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü açıkladı! Şeyma Subaşı kimdir?

Son Dakika: Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak Şeyma Subaşı'nın mutluluğu sadece bir gün sürdü. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı. Peki, Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı üzücü haber! Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü açıkladı! Şeyma Subaşı kimdir? İşte detaylar haberimizde…

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak Şeyma Subaşı'nın mutluluğu sadece bir gün sürdü. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Şeyma Subaşı hamile mi? Şeyma Subaşı'dan üzücü haber!

Subaşı, kısa süre önce yaptığı paylaşımda, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Üzücü haberi Instagram hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı (d. 2 Temmuz 1990, Samsun) Türk sosyal medya fenomeni ve YouTuber.

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990'da Samsun'da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ün kazanmaya başladı. "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programının ardından Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, "Yok Böyle Dans" adındaki yarışmada kostüm tasarımcılığı görevini üstlendi.

16 yaşından beri çeşitli tasarımcıların moda defilelerine katılan Şeyma Subaşı, 2014 yılında kendi moda markasını kurarak İstanbul Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk defilesini gerçekleştirdi.

2017'de It-Is Ok adında bir aplikasyon çıkardı.

2018 yılının Eylül ayında Acun Ilıcalı ile ortak olarak Bebek'te bulunan Healthyish isimli sağlıklı beslenme temalı kafeyi açtı ve işletmeye başladı. Kafe, 2020 Ocak ayında kapandı.

2020 yılında ise Babe isimli giyim markasını kurdu.

Özel Hayatı;

2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları dünyaya geldi. 2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

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