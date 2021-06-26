Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim!
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Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim!

Şeyma Subaşı hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim!
Hürriyet - Haberler | Magazin

İbiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilk teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.

İbiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilk teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi. Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü:

"Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum." 

Kaynak: Hürriyet

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