Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını ve bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Bugün dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Şeyma'nın yüzük parmağındaki tektaş, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddialarını gündeme getirdi.

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

KENDİSİNE GELEN ÇİÇEKLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

Şeyma Subaşı, eski sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı

TEKTAŞINI GÖSTERDİ

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı - Haberler Magazin
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