Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Geçtiğimiz günlerde kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, Elle Türkiye'nin yaz sayısının kapak fotoğrafı için verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Şeyma'nın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elle Türkiye ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, paylaşıma ''Nasıl güzel bir çekim oldu bu! Hepinizi ellerine sağlık!" notunu düştü. BİNLERCE BEĞENİ ALDI Elle Türkiye'nin kapak fotoğrafı için poz veren Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Paylaşıma Didem Soydan'ın da yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.