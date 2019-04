Şeyma Subaşı, Boynuna M Harfli Dövme Yaptırdı

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanmasının ardından Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı ihmal ettiği yönündeki eleştirilere yaptırdığı dövme ile cevap verdi.

BOYNUNA DÖVME YAPTIRDI

Sevgilisi Guido Senia ile ülke ülke dolaşan ve bu süreçte kızını eski eşi Acun Ilıcalı'ya emanet eden Şeyma Subaşı eleştirilerin odağında. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla kızı Melisa'yı çok özlediğini duyuran Subaşı, şimdi de kızının baş harfini boynuna dövme yaptırdı.

"HEM M HEM KALP"

Subaşı, dövmeyi "Hem M hem kalp" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"MELİSA'IN KARDEŞLERİNİN ANNESİYLE OLMASI SORUN TEŞKİL ETMİYOR"

Kızını Acun Ilıcalı'ya bıraktığı için eleştirilen Subaşı, önceki gün Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Melisa'nın kardeşleriyle vakit geçirmesini her zaman destekliyorum. Kardeşlerin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi ben biliyorum. Melisa'nın kardeşlerinin annesiyle dolayısı ile beraber olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kızımız için gösterdiğimiz bu kadar iyi niyetli bir yaklaşımı yalan ve kötü bir habere dönüştürmeyelim lütfen." ifadelerini kullandı.

"YAPABİLECEĞİNE İNANDI VE YAPTI"

Subaşı, geçtiğimiz sene sağ omzunun altında yazılı olan "Yapabileceğine inandı ve yaptı" anlamına gelen "She believed. She could. So she did..." dövmesi yaptırmıştı.