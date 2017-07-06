Şeyma Subaşı, Acun'un Gömleğini Ütülediği Videoyu Paylaştı

Survivor Yunanistan finali için, Yunanistan'da bulunan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın gömleğini ütülerken çekilmiş bir fotoğraf ve bir de video paylaştı.

"BEYİMİN GÖMLEĞİNİ ÜTÜLÜYORUM"

Videoyu "Beyimin gömleğini ütülüyorum" notunu yazan Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

FOTOĞRAFI 110 BİN BEĞENİ ALDI

Video ile birlikte bu fotoğrafı paylaşan Subaşı, 110 binden fazla beğeni aldı.

İşte o kare;