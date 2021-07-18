Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin "İlişkiyi bitiren bendim, Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığı ortada" açıklamasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından eski eşi Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı bir kareye yer vermesi takipçilerini şaşırttı.

Şeyma Subaşı, kardeşi Kübra Acil'in paylaştığı bir fotoğrafı sayfasında paylaştı. Fotoğrafta Acun Ilıcalı'da yer alıyor. Kübra Acil'in Alaçatı'da kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve kızı katılırken Şeyma Subaşı ise katılım göstermedi.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Acun Ilıcalı'yı görenler paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski kocanın olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

ESKİ SEVGİLİSİNİN SÖZLERİ OLAY OLDU

Öte yandan Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak dolandırıcılık iddiaları ile karşı karşıya kalan Mohammed Alsaloussi, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim" dedi.

HARCAMALARINA GÖNDERME YAPTI

Şeyma'ya kredi kartı verdiğini ve harcamalarının hepsinin arkadaşına belgelediğini açıklayan Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini, aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını dile getirdi. Subaşı'nın sosyal medyada her detayı yayınlamasını, insanlara gösterip, hayatını ortada yaşamasından rahatsız olduğunu açıklayan Meedo, "Ben bundan hiç hoşlanmadım. Paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Şenol Güneş Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:20:24. #1.14#

title