Şeyma Subaşı'ndan aşk pozu
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Şeyma Subaşı'ndan aşk pozu

Şeyma Subaşı'ndan aşk pozu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile öpüşürken karesini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Aşka gelen sosyal medya fenomenine beğeni yağdı. İşte detaylar...

Dünyanın birçok yerini gezen Şeyma Subaşı'nın bu defaki durağı İspanya oldu. İbiza'ya giden sosyal medya fenomeni, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile öpüşürken karesini Instagram'dan yayınladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Subaşı, "Hayır Şeyma hayal değil, gerçek. Seninle geçirdiğim her anın kıymetini biliyorum" diye yazdı. Bazı internet siteleri Subaşı'nın hamile olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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