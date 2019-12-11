: Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia, çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi

11.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:03

Şeyma Subaşı'nı aldattığı iddia edilen İtalyan DJ Guido Senia, geçtiğimizi günlerde sevgilisini de alarak kız kardeşini ziyarete gitmişti. Aşk tatiline çıkanGuido, aldatma iddialarını da böylelikle son noktayı koymuş oldu.

SON PAYLAŞIMINA GELEN YORUM ŞAŞIRTTI

Kız kardeşi Chicca Senia'nın İtalya'daki çiftliğine giden DJ, atlarla çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığından beri binlerce Türk takipçisi olan Guido'nun her paylaşımı gelen yorumlarla olay olmaya devam ediyor.

"TÖVBELER OLSUN"

Guido Senia, son paylaşımının altına "Cinsel organın kaç cm" diyen Türk takipçisine cevap verdi. Senia şaşırtan soruya kahkaha atan emojiyle cevap verdi. Soruyu gören diğer Türk takipçiler durumu yadırgayarak "Tövbeler olsun başımıza gelen" yorumuyla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

EN ÇOK YORUMU TÜRK TAKİPÇİLERİ YAPIYOR

Şeyma Subaşı ile bir buçuk yılı aşkın süredir aşk yaşayan İtalyan DJ'in Instagram'daki paylaşımlarına en çok yorumu Türk takipçilerin yapması ise dikkat çekti.

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