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Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığına ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığına ziyaret

Kütahya Valisi Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Dergeç tarafından karşılandı.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, personele görevinde başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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