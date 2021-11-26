Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığına ziyaret
Kütahya Valisi Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Dergeç tarafından karşılandı.
Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, personele görevinde başarılar diledi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet