Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığına ziyaret

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Seyitömer Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Dergeç tarafından karşılandı.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, personele görevinde başarılar diledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?