Seyitömer Höyüğü'nde kazılar bölge tarihine ışık tutuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyitömer Höyüğü'nde kazılar bölge tarihine ışık tutuyor

Kütahya'da, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ ruhsat sınırı içinde yer alan höyükte yürütülen kurtarma kazıları bölge tarihine ışık tutuyor.

13.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:51

Kütahya'da, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ ruhsat sınırı içinde yer alan höyükte yürütülen kurtarma kazıları bölge tarihine ışık tutuyor.

Orijinal yüksekliği 23,5 metre, eni 140 ve uzunluğu 150 metre olan höyüğün altındaki 12 milyon tonluk linyit kömürünün ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989 yılında başlatılan kurtarma kazıları, Çelikler Holding sponsorluğunda 2 yıldır Kütahya Müzesi Müdürlüğünce ve Müze Müdür Vekili Serdar Ünan başkanlığında sürdürülüyor.

Kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünan, AA muhabirine, höyükteki çalışmanın Türkiye'nin en büyük kurtarma kazısı projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Mayıs ayında başlayan kazı çalışmalarıyla bu yıl Erken Tunç Çağı tabakaları ile Roma Dönemi yerleşiminin devamını tespit etmeyi planladıklarını belirten Ünan, şunları kaydetti:

"Geçen seneki çalışmalarda höyüğün üst düzlüğünde bulunan Erken Tunç Çağı 2'ye tarihlenen en alt evreye ait tabaka ortaya çıkarıldı. Bu yıl ise höyüğün güneyinde yer alan Roma Dönemi yerleşmesinin devamı tespit edildi. Mayıs ayından itibaren bu yıl 250 işçiyle birlikte arkeolog, antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 50 personelle çalışmalara başladık. Bu kazı sezonunda höyüğün üst düzlüğünde, güneydoğu ve güneybatı yamaçları ile güney düzlüğünde olmak üzere üç noktada kazı çalışmaları sürdürülüyor. Bu yılki planımız ise yamaçlarda Tunç Çağı'na ait yerleşimin devamı ile Roma Dönemi yerleşiminin tamamını tespit etmek."

Ünan, çalışmalar sonucunda höyüğün altında kalan kömürün çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

"Seyitömer'in seramik üretim ve dokumacılık merkezi olduğunu tespit ettik"

Buluntulardan ve diğer kalıntılardan yola çıkarak Batı Anadolu'daki Tunç Çağı sürecinin anlaşılması bakımından çok önemli verilere ulaştıklarını dile getiren Ünan, "Höyüğün tamamında çalışılması ve uzun süre büyük bir ekiple çalışmaların sürdürülmesi nedeniyle normal bir kazı sürecindeki höyüklere göre çok fazla buluntu veren bir yerleşim. Bunun yanı sıra Seyitömer'in bir seramik üretim merkezi ve dokumacılık merkezi olduğunu da tespit etmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

"Her yıl 1500 ile 2000 civarında eser ortaya çıkarılıyor"

Kazı çalışmalarının aynı zamanda MÖ 3000'e ait mimariyi de ortaya çıkardığını anlatan Ünan, şöyle devam etti:

"Burada mekanlarıyla, ocaklarıyla, kullanım eşyalarıyla yerleşimin tamamını inceleme ve değerlendirme şansına sahibiz. Bu açıdan da diğer kazılardan oldukça farklı bir öneme sahip. Her kazı sezonunda ortalama 1500 ile 2000 civarında eser ortaya çıkıyor. Özellikle pişmiş toprak kaplar, çanak, çömlek gibi buluntular ve dokumacılıkla ilgili buluntular ön planda. Orta Tunç Çağı ve Roma Dönemi'ne ait buluntular da höyükte ortaya çıkarılan diğer buluntuları teşkil etmektedir. Geçmiş dönemlerdeki kazılar ile bugüne kadar kazılarda 20 bin civarında eser ortaya çıkarılmıştır."

Seyitömer Höyüğü'nde kazılar bölge tarihine ışık tutuyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı 3. Sayfa
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
İnce, 'CHP'yi bölüyorsun' diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hareket halindeki gondolda ayağa kalkıp dans ettiler! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu
Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Atalanta ile Avrupa futbolunu kasıp kavuran Gasperini'den tarihi Trabzonspor itirafı: O maç hayatımı değiştirdi
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Hande Erçel Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Bakan Adana Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Seyitömer Höyüğü'nde kazılar bölge tarihine ışık tutuyor - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 12:20:30. #1.15#
title