Seyitgazi'de mezarlık düzenlemesi tartışması
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Uğur Tepe, Eskişehir, Seyitgazi, Yaşam

Seyitgazi'de mezarlık düzenlemesi tartışması

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan eski bir mezarlıkta belediyenin iş makineleriyle düzenleme yapmasına tepki gösteren bir vatandaş ile belediye yetkilileri karşı karşıya geldi.

09.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:18
Seyitgazi'de mezarlık düzenlemesi tartışması

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan eski bir mezarlıkta belediyenin iş makineleriyle düzenleme yapmasına tepki gösteren bir vatandaş ile belediye yetkilileri karşı karşıya geldi. Mezarların üzerinden iş makinesi ile geçildiğini belirten vatandaşlar uygulamaya büyük tepki gösterirken, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe; sadece mezarlık çevresine çevrilen tel örgü içinde kalan taşladı topladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Seyitgazi Belediyesi tarafından Bardakçı mahallesinde bulunan eski bir mezarlığın çevresindeki taş duvarları yıkmak için çalışmalara başlandı. Çalışmalar yapılırken mahalle sakinlerinden bir vatandaş, belediye yetkililerinin iş makineleri ile mezarlıkların üstüne çıktığını iddia ederek tepki gösterdi. Bölgede çalışanlar ile tartışan vatandaş tepkisini sosyal medyaya da taşırken paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Tepkili vatandaş Kadir Öz, belediyeye ait iş makinelerinin mezarlıkların üzerinden saygısızca geçtiğini ve yaptığı paylaşım nedeniyle tehdit edildiğini iddia ederken, Belediye Başkanı Uğur Tepe ise İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak gerekli incelemeyi bölgeye giderek yapacaklarını dile getirdi.

"Ecdadımızın yattığı mezarlar üzerinde saygısızca iş makineleri çalıştırıldı"

İddiaların sahibi mahalle sakini Kadir Öz, yaptığı paylaşımda, belediyeye sert eleştiriler yaparken "Ecdadımızın mezarlarının üzerinde iş makineleri ile gezdiler. Yazıklar olsun. Mezarlığın taşlarını almak için mezarların üstünde geziyorlar. Kepçeyle ölülerin üzerinde geziyorlar.

Ecdadımızın yattığı mezarlar üzerinde iş makineleri çalıştırıldı.Minareyi de alsın söksün belediye. Bu taşları zamanında biz köylüler olarak topladık getirdik. Ecdadımız yatıyor bu mezarlarda" ifadelerini kullandı.

"Köylülerle toplantı yaptığımızda bize 'Bu taşları alın, burayı temizleyin' diye talep geliyordu"

Bölgede çalışılması için talebin köylülerden geldiğini ifade eden Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, aynı uygulamayı farklı mahallelerde de yaptıklarını vurguladı. Tepe yaptığı açıklamada, "O mezarlığa geçtiğimiz yıl tel örgü çekildi. Tel örgülerin içinde kalan eski taşlardan örülü bir duvar var. Sıvalı veya düzgün taşlardan örülü değil. Telin içinde kalınca biz bu taşları alalım dedik. Zaten gidip köylülerle toplantı yaptığımızda bize 'Bu taşları alın, burayı temizleyin' diye talep geliyordu. Daha önce bunu 4-5 mahallede daha yaptık. Tel çevrilince içeride kalan taşları topladık. Çünkü eski ve görünümü hoş olmayan duvarlar oluyor. O vesileyle arkadaşlar dün o bölgeye gitti ve bir fizibilite çalışması yaptı. O anda köylülerden giderek arkadaşlarımıza teşekkür edenler oluyor" şeklinde konuştu.

"O taşları taşıma veya mezarın üstünde gezme gibi bir durum yok"

Bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak mezarların üstüne iş makineleri ile çıkıldığını iddia etmesine de yanıt veren Başkan Tepe, tel örgülerin arasından içeriye giren operatörün mezarlık kısmına geçmediğini dile getirdi. Taşların taşınması veya mezarların üstünde gezilmesi gibi bir durum olmadığını söyleyen Tepe, "Bugün sabah itibariyle ekip tekrar gidiyor. Dışarıda tel örgü olduğu için aracın mecburen içeriye girmesi gerekiyor. İçeriye girerken yeni mezarlık kısmına geçmiyor. Orada belediye operatörü olan kişi telin kenarından düz yer olduğu için mezarlık olduğunu bilmiyor tabii ki. Mezarlık var mı, yok mu onu da sabah bir ekiple gidip göreceğiz. Zaten duvarın olduğu yerde öyle bir durum yok. Bir vatandaşımız o anda 'O taşlar neden buradan alınıyor? Biz bu taşları örmüştük' şeklinde gelip orada canlı yayın yapıyor. Ama orada tel örgü olduğu için, o taşların çevre düzenlemesi yapılması amacıyla alınması isteniyor. Biz de bu şekilde o taşları alıyoruz. Art niyetli kötü bir şey tabii ki olmaz. Dine ve ibadete karşı hassasiyetimiz elbette var. O taşları taşıma veya mezarın üstünde gezme gibi bir durum yok. Sadece duvar taşları alınıyor" ifadelerini kullandı.

Düzeltilmesi gereken bir şey varsa düzeltileceğini de sözlerine ekleyen Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, "Böyle bir yayın yapılınca ben arkadaşlara da yanlış bir şey ya da düzeltilecek bir şey varsa düzeltelim ve çıkalım oradan dedim. Yarın Fen İşleri ekibimizle gidip inceleyeceğiz. Varsa düzeltilmesi gereken bir şey düzeltiriz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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