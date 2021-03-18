MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
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MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış

18.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:43

Seyit Onbaşı'nın torunu: Dedemin çok güçlü bir yapısı varmışMANİSA'da görev yapan Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin anılarını anlattı.

Seyit Onbaşı'nın torunu: Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış

MANİSA'da görev yapan Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin anılarını anlattı. Kahraman dedesinin ismini taşıyan torunu Seyit Çabuk, "Dedem suyu bardakla değil testiyle içermiş. Çok güçlü bir yapısı varmış" diye konuştu.

Manisa Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Bir otelde düzenlenen programa; Çanakkale Deniz Zaferi'nde 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayıp İngiliz zırhlısını vurarak, Türk ordusunun savaşı kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk da katıldı. Müttefik donanmasının 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmek istemesi üzerine, mekanizması bozulan bir topun 276 kiloluk mermisini sırtına alarak namluya süren ve İngiliz zırhlısını vurarak savaşın yönünü değiştiren Seyit Onbaşı ile aynı ismi taşıyan 3. kuşak torunu Seyit Çabuk, ailesinin dedesiyle ilgili anlattığı anıları paylaştı.

Sözlerine tüm şehitleri rahmetle anarak başlayan Çabuk, "20 yıldır Jandarma Genel Komutanlığının emrinde çalışıyorum. Manisa İl Jandarma Komutanlığında görev yapıyorum. Askerlik, Türk milletinin özünde var. 18 Mart'ta birçok kez Çanakkale'ye gitmek nasip oldu. Oraya herkesin gitmesi lazım. Şehitlerimizin o küçücük toprakta neler yaptığını görmeliler. Biz de bu yüzden asker olduk. Tüm şehitlerimizden bir kez daha Allah razı olsun. Dedem, 1889 yılında önceki ismi Manastır olan Koca Seyit Mahallesi'nde dünyaya gelmiş. 1939 yılında 50 yaşındayken vefat etmiş. Torunu babam Şaban Çabuk'tur. Henüz babam 1 yaşındayken dedem vefat etmiş. Bu yüzden babam da görememiş. Dedem, Çanakkale Savaşı'nda Mecidiye tabyasında savaşmış. 276 kilo mermiyi bu tabyada kaldırıyor. Savaş bittikten sonra Balıkesir'in Havran ilçesi şu anki ismiyle Koca Seyit Mahallesine dönmüş. Burada hayvancılık, orman ve kömürcülük işleriyle uğraşmış. Babaannem anlatırdı; suyu bardak ile değil, testi ile içermiş. Çok güçlü bir yapısı varmış. Hayvancılık yaptığı dönemlerde derenin karşısına geçemeyen yüklü hayvanı sırtını alıp geçirirmiş. Öyle güçlü bir insanmış. Hastanede zatürreden dolayı vefat etmiş. Şu an bizim köyümüzde devletimizin yaptığı bir Koca Seyit Anıt Mezarı var. Devamlı ziyaretçileri de gelip gitmektedir" dedi.

MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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