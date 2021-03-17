Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli? Seyit Ali Çabuk'un kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

Çanakkale Zaferinin 105. Yılı etkinliklerle coşkuyla kutlanırken Çanakkale Savaşı'nın simge isimlerinden eyit Onbaşı merak konusu oldu? Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli? Seyit Ali Çabuk'un kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu? Seyit onbaşı hangi gemiyi vurdu?

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Doğum tarihi: Eylül 1889, Havran

Ölüm tarihi ve yeri: 1939, Kocaseyit

Defin tarihi ve yeri: Kocaeyit Köyü Mezarlığı

Eş: Hatice Çabuk (e. ?–1939)

Ödül: Harp Madalyası

Çocuklar: Ayşe Yıkar, Ali Osman Çabuk, Abdurrahman Çabuk, Ramazan Çabuk

SEYİT ONBAŞI HAYAT HİKAYESİ

Seyit Ali Çabuk 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı ve alanda bulunan diğer askerler yaralandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin altına isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi sürülemez bir durumda olduğundan Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona onbaşılık unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırırım" dedi. Bu olaylardan sonra fotoğrafı tahta bir mermiyle çekildi.

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Seyit onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti..