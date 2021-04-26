Seyit Mehmet Akbay parkı hizmete açıldı
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Seyit Mehmet Akbay parkı hizmete açıldı

Seyit Mehmet Akbay parkı hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ne yapılan ve eski belediye başkanlarından merhum Seyit Mehmet Akbay'ın isminin verildiği park hizmete açıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ne yapılan ve eski belediye başkanlarından merhum Seyit Mehmet Akbay'ın isminin verildiği park hizmete açıldı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce yapım çalışmaları başlatılan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki park mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

İçerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, basketbol sahası ve yürüyüş yollarının bulunduğu parka çeşitli türde çok sayıda süs bitkisi ve çiçek dikildi.

Aydınlatma sistemi ile gündüz olduğu kadar gece de muhteşem bir görüntü sunan parka 1990-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapan ve 2006 yılında vefat eden Seyit Mehmet Akbay'ın ismi verildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulundu.

Burada merhum Seyit Mehmet Akbay'ın oğlu Yusuf Akbay ile birlikte parkı gezen protokol üyeleri ardından İl Müftüsü Celalettin Altunkaya tarafından yaptırılan duaya eşlik etti.

Parkın Nevşehir'e ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, parkın açılışı dolayısıyla şehrin eski belediye başkanlarından Seyit Mehmet Akbay'ı bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.

"Nevşehir için bu güne kadar taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun" diyen Başkan Savran, "Merhum belediye başkanımızın ismine yakışır bir park oldu. Hem çocuklarımız hem de gençlerimiz ve mahalle sakinleri burada hem güzel vakit geçirebilecek hem de spor yapabilecekler" dedi. - NEVŞEHİR

Seyit Mehmet Akbay parkı hizmete açıldı
Seyit Mehmet Akbay parkı hizmete açıldı
Seyit Mehmet Akbay parkı hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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