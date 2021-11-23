"Seyirci" seyirciyle buluştu

Tek kişilik "Seyirci" oyunu gala yaptıGayrettepe Kats Sahne'de ünlü isimlerin de katılımı ile gala yapan oyunda büyük bir oyun gücü ortaya koyarak ilk gecesinde izleyenlerin takdirini toplayan Onur Şenay seyircisine "Saat tamir edilir de zaman tamir edilebilir mi?" sorusunun cevabını sürprizlerle veriyor. Oyunu izleyenler arasında Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey'de vardı.

Oyuncu ve yönetmen Onur Şenay'ın kendi adını verdiği Tiyatro Şenay tarafından hazırlanan ve Gayrettepe Kats Sahne'de galasını yapan "Seyirci" adlı oyun, aralarında tiyatro sanatçıları ile eleştirmenlerin de bulunduğu izleyicilerden büyük beğeni kazandı. Onur Şenay'ın tek başına rol aldığı ve bir saat tamircisini oynadığı oyunu Kaan Erkam yazdı. Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği yeni oyun "Seyirci" de yaşamayı kendi seçmeyen, küçük bir dükkanda, mutsuz küçük hayatını sadece seyrederek geçiren bir saat tamircisinin trajik hayat hikayesi anlatılıyor.

Uzun ve yorucu bir hazırlıktan sonra gala gecesiyle seyircisine kavuşan oyunu izleyen tiyatro severler oyunun sonunda Onur Şenay'ı performansından dolayı ayakta alkışladılar. Finalde oyunun yazarı Kaan Erkam ile oyunun ışık ve müziklerini yapan Cengiz Orhonlu'yu sahneye alarak seyirciyi selamlayan ve kutlama pastası kesen Onur Şenay "Bu oyuna için çok uzun zamandır çalışıyorduk. Tek kişilik bir oyun olmasına rağmen hikayesi ile seyirciye sürprizler sunan ve sahnede üç ayrı dekorda oynanan bir oyun. Biz bir saatçiyi ve saatçi dükkanını tasarlarken gerçek bir saat ustasından danışmanlık bile aldık. Tek kişilik oyuna çok emeği geçen var. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Oyunu izleyenler arasında Kamuran Akkor, tiyatro sanatçıları Yasemin Yalçın eşi İlyas İlbey, Cengiz Orhonlu, Mehmet Ulay, Deniz Salman Sibel Gökçe, Ümit İlban ve Yağız Yılmaz'da vardı. "Seyirci" adlı oyuna Kamuran Akkor'un oyuncu torunu Cengiz Orhonlu ışık ve özgün müzik ile imza atarken, yönetmen asistanlığı Berrak Tuna Altun, dekor Gamze Kaçan, dekor uygulama Veysel Karaçayır ve İsmail Şahin'e, afiş tasarımı Berkcan Okar'a, afiş fotoğrafı ise Fethi Karaduman'a ait. Oyun Gayrettepe Kats Sahne'de sahnelenmeye devam edecek…

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