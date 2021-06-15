Seyirci doğallığımıza kapılacak! Baht Oyunu bu akşam başlıyor...

? "Baht Oyunu" bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor.

? "Baht Oyunu" bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Neler söylemek istersiniz?

Aytaç Şaşmaz: Çok heyecanlıyız, çok güzel bir yolda olduğuma inanıyorum. İşini bu denli seven, böyle güzel bir ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım bu akşam bizim çekerken hissettiğimiz bütün güzel duygular, tüm samimiyetiyle beraber ekran karşısında bizi izleyen seyircilerimize de geçer.

Cemre Baysel: Her saniyesine emek verdiğimiz, ilmek ilmek işlediğimiz bir iş oldu. Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Başta yönetmenim Serdar Gözelekli ve tüm ekip arkadaşlarımın yüreğine, emeğine sağlık.

İdris Nebi Taşkan: Çok heyecanlıyım. Bugüne kadar hep dram işlerinde rol aldım. İlk kez bir romantik komedi projesine dahil oldum. Ortaya ne çıktı çok merak ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Serdar hocamın bu konuda bana yardımı ve desteği çok büyük. Umarım izleyici Rüzgar'ı en az benim sevdiğim kadar sever.

Aslı Sümen: Çoook heyecanlıyım! Biz çok keyifle çektik, umarım seyircilerimiz için de izlemesi bir o kadar keyifli olacak.

KAHKAHA SEVİYESİ ARTACAK

? "Baht Oyunu"nda seyirci ne bulacak?

Aytaç Şaşmaz: "Baht Oyunu"nda seyirci aşkın peşinde koşan Ada'yla aşktan kaçan Bora'nın hikayesine tanık olacak.

Ada'nın hedefine ulaşma hırsı, bu yoldaki iç çatışmaları, Bora'yla karşı karşıya kalmasına sebep olacak.

Cemre Baysel: İlk aşkı için çıktığı yolda, gerçek aşkla tanışan Ada ve aşka inanmayan Bora'nın yollarının kesişmesini izleyeceğiz.

Enerjisi yüksek, görseli kuvvetli, cıvıl cıvıl bir bölüm geliyor.

Herkes çok gerçek ve çok doğal. Seyirci doğallığımıza kapılacak.

İdris Nebi Taşkan: Çok samimi duygular göreceklerine inanıyorum. Set arkasındaki samimiyetin kamera önüne de yansıyacak. Çok hızlı bir şekilde taraf tutup, çok güleceklerini düşünüyorum.

Aslı Sümen: Pandemi sebebiyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde seyirci günlük hayatın telaşını biraz olsun unutacak, kendini aşk için çırpınan karakterlere kaptıracak.

Karakterler kendini zor durumlara soktukça kahkaha seviyesinin de artacağı bir hikaye bekliyor seyirciyi.

? Canlandırdığınız karakterleri anlatır mısınız? ve onlara bu yolculuğa başlarken bir şey söylemek isteseniz bu ne olurdu?

Aytaç Şaşmaz: Bora Doğrusöz, aşktan canı yanmış ve bu sebeple aşk dediğimiz şeyin sadece masal kitaplarında olduğuna inanan biri. Babasının baskılarına rağmen kendi ayaklarının üstünde durabilmiş ve bir sosyal içerik platformu kurmuş. İşini hayatının odak noktasına almış ve geride kalan ailesini ve tüm sosyal hayatını ötelemiş bir adam.

İşini en doğru şekilde yapabilmek için kendi tekniklerini üretmiş ve bunları uyguluyor.

Bora kendi kuralları ve değer yargıları olan, işine sadık, verdiği sözden dönmeyen, attığı adımdan şaşmayan, çalışkan işinde inatçı ve azimli bir iş insanı.

Bora'nın bu yolundaki zorluklara karşı verdiği çatışmayı zamanla hep beraber göreceğiz.

Eğer Bora'ya bir şey söylemek isteseydim o da 'Yaşadıkların yaşayacaklarının habercisi olmayabilir' olurdu.

Cemre Baysel: Ada deli dolu, zeki, bir o kadar da temiz kalpli. Pes etmeyen, güçlü, kendi sınırlarını zorlarken, etrafındakilerin de sabrını zorlamayı ihmal etmiyor.

Ona çıktığı yolda kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Kimin ne dediğinden çok, senin ne istediğin önemli olan.

Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Seninle yaşamak için can atıyorum Ada!

İdris Nebi Taşkan: Rüzgar bence çok bencil biri.

Hayatının merkezinde sadece kendisi var.

Mutluluk canavarı diyorum ben Rüzgar'a. Haz peşinde koşuyor sürekli.

Eğer Rüzgar'a bir şey söyleyecek olsaydım ona kendini sevmek ve bencillik arasında çok ince bir çizgi olduğunu söylerdim.

Bence insan başkalarını da mutlu etmekten keyif almalı...

Aslı Sümen: Tuğçe, güçlü, alımlı ve iyi eğitimli bir karakter.

Gücünü istediğini elde etmek için kullanmaktan çekinmiyor.

Ama Bora'ya olan zaafı yüzünden sabırsız davranacak. Ben Tuğçe'ye aksiyona geçmeden önce iki kere düşün demek isterdim ama Tuğçe bunu dinlemezdi!

Kaynak: Hürriyet