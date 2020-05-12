Seyir halindeyken aracını sildi
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Seyir halindeyken aracını sildi

Zonguldak'ta bir kişinin seyir halindeki aracını bez ile sildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti.

Seyir halindeyken aracını sildi
12.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:32

Zonguldak'ta bir kişinin seyir halindeki aracını bez ile sildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti. İfadesi alınan şahıs; videoları 6-7 yıl önce çektiğini iddia etti. Edinilen bilgiye göre 8 Mayıs günü gelen bir ihbarı değerlendiren Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan 67 AAC 605 plakalı aracın sürücüsü 25 yaşındaki Enes T.'ye ulaşarak Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Söz konusu videoda aracıyla seyir halindeyken yan şeritte seyreden araçtaki yolcu tarafından görüntülenen Enes T.'nin bez ile aracını sildiği görülüyor.

Kozlu Sahil yolunda çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine ifadesi alınan Enes T., videonun 6-7 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Arkadaşlarının videonun bazı sahnelerini kurgulayarak sosyal medyada paylaştığını söyleyen Enes T., yapılanlardan pişman olduğunu söyledi. Ehliyetine el konulduğu öğrenilen genç hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(İHA)

Seyir halindeyken aracını sildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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