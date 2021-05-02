Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife

Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da trafikte seyir halinde otomobilin direksiyonunu bırakarak aracın tavanına oturan genç ile yanındaki yolcuya kısıtlama ihlali ve trafik cezaları olmak üzere toplam 9 bin 133 lira para cezası kesildi.

Antalya'da trafikte seyir halinde otomobilin direksiyonunu bırakarak aracın tavanına oturan genç ile yanındaki yolcuya kısıtlama ihlali ve trafik cezaları olmak üzere toplam 9 bin 133 lira para cezası kesildi.

Sosyal medyada dün paylaşılan ve Antalya-Korkuteli karayolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde otomobil ile seyir halinde olan bir gencin önce, sürücü koltuğundan çıkarak aracın tavanına oturduğu ve kapısını da açarak ayaklarını kapıya dayadığı görüldü. Bir süre bu şekilde seyahat eden aracın sürücü koltuğuna bu kez seyir halinde iken yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı geçti. Aracı bir süre kullanan genç, daha sonra arkadaşına uyarak ayaklarını dışarı sarkıttı. Gençlerin ölüme meydan okurcasına hem kendi canlarını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı görüldü.

"Jandarma gelirse bizi kovalamaz"

Gençler bununla da kalmayarak yine şehrin bir başka noktasına aynı davranışlarına devam ettiği ve bu anlarıysa arkadan gelen motosiklet sürücüsünün cep telefonuyla gözlendi. Çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, "Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici, TOFAŞ'tan daha fazlası" sözlerini yazması ve "jandarma gelirse bizi kovalamaz" diyen gençler adeta pes dedirtti. Öte yandan gençlerin zaman zaman direksiyonu bırakarak karşı şeride geçtiği de görüldü.

9 bin 133 lira para cezası kesildi

Gençlerin eğlence olarak görüp sosyal medyada paylaştığı görüntülerin haber olmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayda kullanılan 07 FHS 49 plakalı otomobilin sürücüsünün R.A. (25) ve yanında bulunan yolcunun A.T. (25) olduğunu tespit etti. R.A. ve A.T.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmasının yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafik cezalarından toplam 9 bin 133 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA

Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu
Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu
Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor
Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:02:58. #1.14#

title