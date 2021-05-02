Seyir halindeki otomobilin tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife

Antalya'da trafikte seyir halinde otomobilin direksiyonunu bırakarak aracın tavanına oturan genç ile yanındaki yolcuya kısıtlama ihlali ve trafik cezaları olmak üzere toplam 9 bin 133 lira para cezası kesildi.

Antalya'da trafikte seyir halinde otomobilin direksiyonunu bırakarak aracın tavanına oturan genç ile yanındaki yolcuya kısıtlama ihlali ve trafik cezaları olmak üzere toplam 9 bin 133 lira para cezası kesildi.

Sosyal medyada dün paylaşılan ve Antalya-Korkuteli karayolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde otomobil ile seyir halinde olan bir gencin önce, sürücü koltuğundan çıkarak aracın tavanına oturduğu ve kapısını da açarak ayaklarını kapıya dayadığı görüldü. Bir süre bu şekilde seyahat eden aracın sürücü koltuğuna bu kez seyir halinde iken yolcu koltuğunda bulunan arkadaşı geçti. Aracı bir süre kullanan genç, daha sonra arkadaşına uyarak ayaklarını dışarı sarkıttı. Gençlerin ölüme meydan okurcasına hem kendi canlarını tehlikeye attığı hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydığı görüldü.

"Jandarma gelirse bizi kovalamaz"

Gençler bununla da kalmayarak yine şehrin bir başka noktasına aynı davranışlarına devam ettiği ve bu anlarıysa arkadan gelen motosiklet sürücüsünün cep telefonuyla gözlendi. Çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve altına, "Ayakta yine kullanırım. Otomatik şoförsüz hız sabitleyici, TOFAŞ'tan daha fazlası" sözlerini yazması ve "jandarma gelirse bizi kovalamaz" diyen gençler adeta pes dedirtti. Öte yandan gençlerin zaman zaman direksiyonu bırakarak karşı şeride geçtiği de görüldü.

9 bin 133 lira para cezası kesildi

Gençlerin eğlence olarak görüp sosyal medyada paylaştığı görüntülerin haber olmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayda kullanılan 07 FHS 49 plakalı otomobilin sürücüsünün R.A. (25) ve yanında bulunan yolcunun A.T. (25) olduğunu tespit etti. R.A. ve A.T.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmasının yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafik cezalarından toplam 9 bin 133 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı