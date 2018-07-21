Seyir Halindeki Otomobil Motor Kısmından Alev Aldı

Seyir Halindeki Otomobil Motor Kısmından Alev Aldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Seyir Halindeki Otomobil Motor Kısmından Alev Aldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, Malkara-Tekirdağ Karayolu üzeri Alaybey Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Tekirdağ'dan, Malkara yönüne giden Sami Metin (40) yönetimindeki 59 AAJ 975 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü Metin, aracı durdurarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu. - Malkaratekirdağ

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