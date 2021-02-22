Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı
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Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı

22.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:51
Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü. 

Bursa'dan İstanbul'a giden Cemil Doğan idaresindeki 16 CUR 70 plakalı otomobilin motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi geçişinde alev alarak, yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek, araçtan indi. Motor bölümünde başlayan yangın, kısa sürede otomobili sardı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil yanarak küle döndü. Jandarma, soruşturma başlattı.


Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı
Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı
Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı
Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı
Seyir halindeki otomobil alev alıp, yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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