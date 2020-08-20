Seyir halindeki araç alev topuna döndü
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Çanakkale'de seyir halindeki tüplü araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü
20.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:47

Çanakkale'de seyir halindeki tüplü araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bilal Özkan idaresindeki 17 KN 332 plakalı Renault marka araç Çan - Doğaca köyü istikametinde seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Özkan, araçtan çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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