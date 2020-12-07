Seyhan Soylu 4 günlük cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı
07.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:51
ŞARKICI Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında 4 günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı.
ŞARKICI Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında 4 günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı.
- İstanbul
Yeşim Salkım'ın aldırdığı koruma kararına uymayan Seyhan Soylu hakkında 4 günlük hapis cezası verildi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konulan Soylu, 4 günlük cezasını tamamladı. Soylu işlemlerinin ardından bugün cezaevinden çıktı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı