Seyhan Soylu 4 günlük cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı
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Seyhan Soylu 4 günlük cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı

07.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:51
Seyhan Soylu 4 günlük cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı

ŞARKICI Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında 4 günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı.

ŞARKICI Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında 4 günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı.

Yeşim Salkım'ın aldırdığı koruma kararına uymayan Seyhan Soylu hakkında 4 günlük hapis cezası verildi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konulan Soylu, 4 günlük cezasını tamamladı. Soylu işlemlerinin ardından bugün cezaevinden çıktı. 


- İstanbul
Seyhan Soylu 4 günlük cezasını tamamlayarak cezaevinden çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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