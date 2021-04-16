Seyhan Şaşko Ersin Düzen'le tanışma anını ilk kez açıkladı

Seyhan Şaşko, geçtiğimiz ay evlendiği Ersin Düzen'le nerede ve ne zaman tanıştıklarını ilk kez Instagram'dan açıkladı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Şaşko, içten cevaplar verdi. İşte detaylar...

Seyhan Şaşko, Instagram'dan soru cevap yaptı. Geçtiğimiz ay meslektaşı Ersin Düzen'le evlenen sunucu, ne zaman tanıştıklarını da ilk kez açıkladı. İlk olarak Snob Magazin'in duyurduğu Seyhan Şaşko ile Ersin Düzen ilişkisinde, Şaşko hayranlarının sorularına içten cevap verdi.

Sunucu, "Ersin Abi'yle aşkınız nasıl başladı. İlk görüşte mi yoksa arkadaşlık aşka mı dönüştü?" sorusuna, "Bu soru çok sorulmuş. 2019 UEFA Süper Kupa Gala Gecesi'ni birlikte sunmuştuk. Öncesinde elbette sektörden tanışıklığımız vardı ama o sunum sonrasında birbirimizi daha yakından tanımaya başlayalım, başladık derken şimdi evliyiz" yanıtını verdi.

Şaşko, "Ersin Abi'yle beraber program sunsanız çok güzel olur (Buyur aşkım sen başla)" yorumuna ise, "Buyur aşkım sen başla kısmını hangimiz söyleyecek, orayı netleştirelim önce, sonra belki ileride düşünürüz" karşılığını verdi. Sunucu, "Ersin Abi'yle hafta sonları rakipsiniz. Aynı saate program yapmak sorun oluyor mu?" sorusuna ise, "Beni izlediğiniz sürece neden sorun olsun ki?" cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin