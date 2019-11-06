Seyhan Belediye Meclisi'nden uyumlu çalışma

06.11.2019 08:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:27

Seyhan Belediye Meclisi toplam 19 maddeden oluşan meclis gündeminin 3 maddesini daha kabul etti.



Seyhan Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, Duygu Atikaslan Ayçe ve Zeynep Sultan Erciyes başkanlığında toplandı. Kasım ayının ikinci birleşiminde gündem dışı konuşmalar yapılmadı. Önceki gün 2 maddeyi görüşerek komisyonlara havale eden Seyhan Belediye Meclisi Ekim ayında komisyonlara gönderilen 3 maddeyi komisyon raporu olarak görüştü.



Gündemin 3. Maddesi olan 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili Tarife, Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciye Koruma, Müşterek komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.



Gündemin 4. ve 5. maddesi olan, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idareler norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 10. maddesi gereği 1 sosyolog ve 3 ayrı sosyal çalışmacı kadro ihdası teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlı, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciye Koruma, Müşterek Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.



Seyhan Belediye Meclisi geriye kalan 14 maddeyi daha görüşmek için çalışmalarını sürdürecek. - ADANA

Kaynak: İHA