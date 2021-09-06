Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi
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Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Kültür Sanat

Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

BİLECİK - Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Şeyh Edebali Türbesi'nde mehter takımı kulakların pasını sildi.

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri sabah Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla başladı. Ardından Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbe yerleşkesi içinde devam etti. Burada programa Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve az sayıda vatandaş katıldı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle devam etti. Mehteran takımı katılımcıların kulakların pasını silerken, uzun süre alkışlandı. Konser sonrası katılımcılara pilav ikram edilirken, Şeyh Edebali Türbesi tadilattan dolayı ziyaret edilemedi.

Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi
Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi
Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi
Şeyh Edebali Türbesi'ndeki mehter takımı konseri kulakların pasını sildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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