Seyfi Dursunoğlu'nun 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu yeğenleri suçladı

EVREN, ANKARA (Hürriyet) - Geçen yılın temmuz ayında vefat eden Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, ölümünden önce hazırlattığı vasiyetname ile servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmış, mirastan pay isteyen yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam 'vasiyetnamenin iptali' için mahkemeye başvurmuştu.

Bunun üzerine ÇYDD de tereke tespit davası açmıştı. Sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu davada tanık olarak yer aldı. Ancak yeğenler, Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Son duruşmada mahkeme, Baltaoğlu'nun o dönem kullandığı ilaçların ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

HALİ VAKTİ YERİNDE İNSANLAR DİLENCİLİK YAPIYOR

Davayla ilgili ilk kez Hürriyet'e konuşan Garabet Baltaoğlu, davacı yeğenleri vefasızlıkla suçladı: "Seyfi Bey abim gibiydi, ben de onun sağ koluydum. Her yerde yanındaydım. Her pazar ona giderdim, yardımcıları izindeyken yalnız kalmasın diye. Yeğenlerinden bir tek Güliz Hanım'la görüşürdü.

Diğerleri, ona dava açanlar, Seyfi Bey'i ne görmüştür ne de bir bardak su ikram etmişlerdir. Seyfi Bey bir gün antika eşyalarının fotoğrafını çektirdi, 'Onları Güliz'e vereceğim. Evi de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlıyorum' dedi.

'Hayırlısı olsun' dedim. Arabasını da yardımcısına bıraktı. O vasiyete başka bir ahbabımızla şahit oldum. Daha sonra canlı şahitlik istenince gidip noterde şahitlik yaptım. Yeğenlerinin Seyfi Bey'e faydaları olmadığı gibi zararları var, yazık. Hiçbir hakları yokken bu parayı istiyorlar. Bir bayramda, bir yılbaşında tebrik bile etmediler. Dilencilik yapıyorlar. Halbuki hali vakti yerinde insanlar."

BUNAMAK ZORUNDA MIYIM

Garabet Baltaoğlu, "akli dengesinin yerinde olmadığını" iddia eden iki yeğene tepki gösterdi: "Hiç görmediğim, tanımadığım insanlar benim için nasıl bunu söyleyebilir? Ben hayatımda ilaç kullanmadım. Bir tek Aspirin alırım, bir de ayağım için mantar ilacı kullanmıştım, o kadar. Kalp, tansiyon, şeker yok çok şükür. 75 yaşındayım diye bunamak zorunda mıyım? Ben hazırım heyete çıkmaya. Yeter ki bu iş bir an evvel bitsin, Seyfi Bey'in vasiyeti yerine getirilsin."

VASİYETİNDE NELER VARDI

Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar'daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen'e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı'ya bıraktı.

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.

Seyfi Dursunoğlu, 1970'den 2000'li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.

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