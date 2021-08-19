Seydişehir ilçesinde besihanede çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir besihanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken besihanedeki hayvanları vatandaşlar kurtardı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir besihanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken besihanedeki hayvanları vatandaşlar kurtardı.

İlçeye Bağlı Irmaklı Mahallesi'nde Dursun Koç'a ait besihanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören Koç ve vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın sırasında besihanedeki hayvanlar vatandaşlar tarafından içeriden çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Besihanede yaklaşık 400 bin lira değerinde hasar oluştuğu öğrenilirken, yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun