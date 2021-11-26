Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İsmet Karababa (62) yönetimindeki 01 EBE 15 plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolu Çavuş Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Karababa ile otomobildeki Hatice Büşra Şen (27) ve Makbule Karababa (60) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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