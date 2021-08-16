Seydişehir'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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Seydişehir'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Seydişehir'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Seydişehir'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Karacaören Mahallesinde Türk Telekom'a ait direklerden bağlantının kesildiği ihbarını alan Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen adrese gitti.

Olay yerinde şüpheliler S.K. ve A.E. çaldıkları 150 metre bakır kablo ile suçüstü yakalandı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.P. de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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