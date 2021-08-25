Seydişehir Belediyesi ekipleri mahallelerdeki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor

Merkez ve kırsal mahallelerde sıcak ve soğuk asfalt, parke taşı döşemesi, kaldırım çalışmaları, asfalt yama, parke yol onarımı ve düzenlemesi, mesire ve park alanlarında çim biçme, aydınlatmaların yenilenmesi ve tamir çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir'in 55 mahallesinde alt yapıdan üst yapıya, park ve bahçelerin modernizasyonundan ilaçlama çalışmalarına kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, salgın hastalığa karşı yaz aylarını iyi değerlendirerek tüm mahallelerde tedbirli olarak yoğun çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Seydişehir'in 55 mahallesinde sorunların tek tek çözüldüğünü, yoğun çalışma programı neticesinde hizmet alamayan tek bir mahalle, cadde ve sokağın kalmadığını ifade eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmaların hava şartlarının elverişli olduğu sürece yoğun bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Salgına rağmen yaz aylarını iyi değerlendiklerini, ekiplerin tüm mahallelerde yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Başkan Tutal, "salgına rağmen tüm mahallelerimizde alt yapıdan üst yapıya, park ve bahçelerin modernizasyonundan ilaçlama çalışmalarına kadar yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hava şartları elverişli olduğu sürece yoğun çalışmamıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler