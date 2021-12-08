Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven'den Teşekkür Ziyareti

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya Seydikemer İlçesine Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Vali Orhan Tavlı, ziyaretlerinden dolayı Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven'e teşekkür etti.

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