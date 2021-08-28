Seydikemer'de orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Seydikemer'de orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Seydikemer'de orman yangını çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, Seydiemer ilçesi Karaköy Mahallesinde 4 ayrı bölgede orman yangını çıkardığı öne sürülen G.C gözaltına alındı.

Jandarma'daki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten orman yangınına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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