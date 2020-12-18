Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı

18.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:18
Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı

Adıyaman'ın manevi önderlerinden Seyda Hoca olarak bilinen Şeyh Seyda Molla Muhyettin El Cezeri tarafından Altınşehir Mahallesinde yapılmakta olan İslami İlimler Külliyesi bünyesinde yer alan cami inşaatının temeli dualar eşliğinde atıldı.

Adıyaman'ın manevi önderlerinden Seyda Hoca olarak bilinen Şeyh Seyda Molla Muhyettin El Cezeri tarafından Altınşehir Mahallesinde yapılmakta olan İslami İlimler Külliyesi bünyesinde yer alan cami inşaatının temeli dualar eşliğinde atıldı.

Adıyaman Altınşehir Mahallesinde inşa edilen İslami İlimler Külliyesi toplamda 5 katlı olup, 4 bin 625 metrekareden oluşuyor. Külliye 300 m2'lik 2 yarım kattan oluşan camii, 200 yataklı öğrenci yurduna sahip olup, burada öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve hıfzı Arapça edebiyatı ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, siyer ve akaid dersleri verilecek. İmanlı ve inançlı bir neslin yetişmesine ve böyle güzel bir eserin yapılmasına vesile olan Seyda Hocaya teşekkür eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Cenabı Allah Tevbe Suresinin 18. ayetinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder demektedir. Ne mutlu Seyda hocaya ki böyle bir hizmete vesile oluyor. Allah hayrını kabul etsin. Adıyamanlı hemşerilerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan duanın ardından, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış islami ilimler külliyesi bünyesinde yer alan caminin temelini attı. - ADIYAMAN

Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı
Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Gülben Ergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:19:18. #1.15#
title