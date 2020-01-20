Seyda Abdülkerim Çevik kimdir? Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu Seyda Abdülkerim Çevik kimdir?
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Seyda Abdülkerim Çevik kimdir? Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu Seyda Abdülkerim Çevik kimdir?

Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve kanaat önderlerinden Seyda Abdülkerim Çevik, medresede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Siyaset dünyasında üzüntü ile karşılanan olay sonrası vatandaşlar Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu Seyda Abdülkerim Çevik kimdir ve Seyda Abdülkerim Çevik kimdir soruları soruldu.

20.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:40
Seyda Abdülkerim Çevik kimdir? Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu Seyda Abdülkerim Çevik kimdir?

Seyda 'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Bitlis yöresinde üzüntüye neden olurken dünyasından da taziye mesajları geldi. Peki Seyda Abdülkerim Çevik kimdir? Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu Seyda Abdülkerim Çevik kimdir?

SEYDA ABDÜLKERİM ÇEVİK KİMDİR?

Şeyh Muhammed Diyaeddin'in torunlarından Şeyh Ataullah'ın çocuklarından olan Seyda Abdulkerim Çevik, Bitlis İli Güroymak ilçesinde dünyaya geldi. 6 yaşında başladığı ilk eğitim ile birlikte, Güroymak'ta çeşitli medreselerde eğitimine başladı.

1988 yılından itibaren, Seyda Burhaneddin'in Başmüderrisliğini yaptığı Siirt/Tillo Medresesinde eğitimine devam etti.

Bitlis İli Güroymak ilçesinde bulunan Norşin medresesinde eğitmen olan Seyda Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunu.


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: Seyda Abdülkerim Çevik kimdir? Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu Seyda Abdülkerim Çevik kimdir?
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