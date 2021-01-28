Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı! 65 yaş üstü seyahat izni!

65 yaş üstü kişilere koronavirüs tedbirleri seyahat kısıtlaması getirildi. Seyahat yasağı ile ilgili Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı! 65 yaş üstü seyahat izni! gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SEYAHAT İZNİ NEDİR?

Seyahat İzin Belgesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Seyahat İzin Belgesi, yolcuların seyahat etmek için toplu taşıma araçlarını kullanmaları halinde almak zorunda oldukları izin belgesidir. Şehirler arası ulaşımda uçak ve otobüs tercih edecek kişilerin Seyahat izin belgesi almaları zorunludur. Bu şarta uymayanlara cezai işlem uygulanmaktadır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

"Seyahat İzin Belgesi" başvurusu e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Aynı zamanda seyahat izin belgesi Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilir. Yapılan başvuru Seyahat İzin Kuruluna iletiliyor ve başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme kurul sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında kurulan başvuru masalarından T.C. KİMLİK NO numaraları ile doğrulama yaptırıp seyahat edebilirler.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı otobüs kullanımına da yansımaktadır. Seyahat izni ile yayınlanan yazıda; "Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."

#EVDEKAL

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün