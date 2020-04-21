Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem - Haber
Pendik, Polis, 3. Sayfa

Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem

Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem Bekleyen vatandaşlar yorulmasın diye banklar koyuldu Polisten, seyahat izin belgesi almak için bekleyen vatandaşlara örnek uygulama İstanbullular, şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının 15 gün daha...

21.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:10
Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem

Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem

Bekleyen vatandaşlar yorulmasın diye banklar koyuldu

Polisten, seyahat izin belgesi almak için bekleyen vatandaşlara örnek uygulama

İSTANBUL - İstanbullular, şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının 15 gün daha uzatılacağının açıklanmasından sonra şehir dışına çıkabilmek kaymakamlıklara akın etti. Seyahat izin belgesi alabilmek için Pendik Kaymakamlığına gelen çok sayıda vatandaş kuyruk oluşturdu. Ayakta bekleyen vatandaşların dinlenebilmesi için banklar koyan polis, barikatlar kurarak vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi korudu.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuk kısıtlamasının 15 gün daha uzatılacağı belirtilmişti. Vatandaşlar, şehir dışına çıkabilmek için kaymakamlıklara akın etti. Pendik Kaymakamlığına seyahat izin belgesi alabilmek için gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi korumak için barikatlar kurarak insanları birbirinden ayırdı. Ayrıca ayakta beklemekten yorulanların dinlenebilmesi için de banklar yerleştirildi. Polis ekipleri sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Vatandaşlar kaymakamlık binasına sıra sıra alındı.

Sırada bekleyen bir vatandaş, "Gayet olumlu. Memurlarımız genellikle ilgili, sorularımıza cevap alıyoruz. Uygulamadan memnunuz. Herhangi bir yakınlaşmada memurlarımız gerekli uyarıyı yapıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Herkes elini taşın altına koyuyor" dedi.

Bankta oturan bir vatandaş, "Uygulamayı beğendim çok güzel. İlgileniyorlar" diye konuştu.

Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı Haber
İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı Haber
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haber
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü Haber
Dünyanın nazar boncuğu gölümüz kırmızıya büründü
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Anderson Talisca Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 00:02:20. #1.14#
title