Seyahat acentesi temsilcilerine Muğla'nın tanıtımı yapıldı
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Seyahat acentesi temsilcilerine Muğla'nın tanıtımı yapıldı

Muğla'da turizmi çeşitlendirmek ve yerli ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında konuk edilen seyahat acentelerinin temsilcilerine, Marmaris ilçesinin doğal ve kültürel öneme sahip yerleri gezdirildi.

25.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:33

Muğla'da turizmi çeşitlendirmek ve yerli ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında konuk edilen seyahat acentelerinin temsilcilerine, Marmaris ilçesinin doğal ve kültürel öneme sahip yerleri gezdirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Tanıtım Platformu ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Bölgesel Yürütme Kurulunca (BYK) bölgedeki tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması için 3 gün süren program düzenlendi.

Muğla, İzmir, Aydın ve Denizli'den 65 seyahat acentesi temsilcisi programın son gününde turistik ilçe Marmaris'e geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından karşılanan acenteciler, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında yeniden yaptırdığı Marmaris Kalesi'ni ve kale içindeki Marmaris Müzesi'ni gezdi.

Acente temsilcileri, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan adına, Rodos'un fethinden üç yıl sonra yaptırdığı Hafsa Sultan Kervansarayı ile kale etrafındaki tarihi evlerin bulunduğu Tepe Mahallesi'ni ziyaret etti.

Konuklara bilgi veren Marmaris Müzesi Müdürü Şehime Atabey, "kale müze" özelliğine sahip Marmaris Müzesi'nin 29 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Müzede Knidos Salonu, Burgaz-Emecik Salonu, Marmaris ve Çevresi Salonu, Taş Eserler Salonu bulunduğunu anlatan Atabey, bahçede de Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Cumhuriyete kadar uzanan eser koleksiyonunun sergilendiğini aktardı.

TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı Suat Esin ise salgın sürecinde turizmde iç pazarı canlandırmak için çevre illerdeki seyahat acentelerinin temsilcilerine 3 günlük gezi programı düzenlediklerini bildirdi.

TÜRSAB Kuşadası BYK Başkanı Eda Yurtcan da Muğla'yı ve Marmaris'i bildiklerini ancak detaylı gezince yeni öğrendikleri çok şey olduğunu vurguladı.

Programın yeni gezi planları için çok faydalı olduğunu ifade eden Yurtcan, "Bu gezi bizi yeni turlara ve yeni destinasyonlara yönlendirdi. Yeni tur paketleriyle Muğla'ya bir hareket kazandıracağız. Turlara şu an en çok yüksek yaş grupları ilgi gösteriyor. Tatile en çok 65 yaş üstü kişiler çıkmak istiyor. Bu da normal çünkü uzun süre kapalı kaldılar." diye konuştu.

Seyahat acenteleri temsilcileri daha sonra tekneyle Marmaris'in koylarını gezerek Muğla ziyaretlerini tamamladı.

Seyahat acentesi temsilcilerine Muğla'nın tanıtımı yapıldı

Kaynak: AA

Manşet

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