Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hayatı ve biyografisi! Şevval Sam kaç yaşında, nereli?
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Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hayatı ve biyografisi! Şevval Sam kaç yaşında, nereli?

Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hayatı ve biyografisi! Şevval Sam kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şevval Sam, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şevval Sam hakkında merak edilenler. Şevval Sam hayatı ve biyografisi. Şevval Sam kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şevval Sam merak konusu oldu. İşte Şevval Sam hakkında merak edilen Şevval Sam kimdir, Şevval Sam hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Kasım 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,65 m

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

Albümleri

• Sek (2006)

• Istanbul's Secrets (2007)

• Karadeniz (2008)

• Has Arabesk (2010)

• II Tek (2012)

• Tango (2012)

• Toprak Kokusu (2015)

• Nanninom (2016)

Single'ları

• "Aşk Olsun" (2017)

• "Dinmiyor" (Nejat Özgür ile) (2019)

• ''Sen Bu Yaylaları'' (2021)

• ''Kopsun Bir Fırtına'' (2021)

• ''Karşıya Meşe Yanar'' (2021)

• ''Hayat Devam Ediyi'' (2021)

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Şevval Sam kimdir? Şevval Sam hayatı ve biyografisi! Şevval Sam kaç yaşında, nereli? - Haberler
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