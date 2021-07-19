Şevval Sam: "Çok şanslı bir kadınım"

Bodrum Yalıkavak'ta açıldığı ilk günden bu yana usta sanatçılara ev sahipliği yapan Günay Restaurant, önceki akşam sahnesinde Şevval Sam ve Cenk Eren'i ağırladı.

Bodrum Yalıkavak'ta açıldığı ilk günden bu yana usta sanatçılara ev sahipliği yapan Günay Restaurant, önceki akşam sahnesinde Şevval Sam ve Cenk Eren'i ağırladı.

İlk olarak sahneye çıkan Cenk Eren, Selda Bağcan, Ferdi Özbeğen, Barış Manço gibi usta isimlerin albümünden şarkılar okuyarak, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Cenk Eren'den mikrofonu devraldıktan sonra sevenlerinin karşısına yırtmaçlı kırmızı bir elbise ile çıkan Şevval Sam, sesiyle kulağa güzelliğiyle ise göze hitap etti. Çok şanslı bir kadın olduğunu dile getiren Sam, "Uzun bir aradan sonra sizinle beraber şarkı söylemek çok güzel bir his, bir daha hiç ayrılmayalım" dedi.

Muhteşem enerjisi ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının kalbine bir kez daha taht kuran güzel sanatçı, harika performansını Karadeniz şarkılarıyla noktaladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı