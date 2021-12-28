Şevval Şahin'in sevgilisi tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı ifade verdi

Ünlü model Şevval Şahin ile yemek yediği sırada Yiğit Marcus Aral tarafından denize atılan iş adamı Kerem Kamışlı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimatla ifade veren Kamışlı, "Bana, 'görüşmeyeceksin bu kızla, seni bitiririm' dedi. Garsonu çağırdığımda ayağa kalktı. Küfür ederek sandalyeyle birlikte beni denize attı. Garsonlar masa örtülerini bana uzatmasalardı boğulurdum. Olay nedeniyle manevi zararım büyüktür" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Üsküdar'da 24 Haziran 2021 tarihinde ünlü model Şevval Şahin ile yemek yiyen iş adamı Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılandığı dava sürerken, müşteki Kerem Kamışlı'nın ifadeleri ortaya çıktı.

"Küfür ederek sandalyeyle birlikte beni denize attı"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan müşteki Kamışlı, Şevval Şahin ile birlikte denize sıfır bir mekanda yemek yediklerini anlatarak, "Aradan yaklaşık 1 buçuk saat geçti. Sanık yanımıza geldi. Benim o sırada arkam dönüktü. Arkamdan gelerek bir anda yanıma oturdu. Ben bu şahsı tanımıyordum ancak Şevval'in suratından bir gariplik olduğunu anladım. Bu şahıs bana dönerek, 'sizin görüştüğünüzü duyuyordum, bir de gözlerimle göreyim diye buraya geldim. Şevval benim eski kız arkadaşım' dedi. Şevval hanım da kendisine 'ne yapıyorsun' burada diye çıkışmada bulundu. Ben de sanığa, 'burada bitmiş bir şey var. Beni neden bulunduğum ortama gelerek dahil ediyorsunuz. Bu muhabbeti aranızda çözün' dedim. Sanık da 'burada bitmemiş bir ilişki var, sen bu ilişkinin arasına girdin' gibi şeyler söyleyerek konuşmaya devam etti. Masadan kalkmasını rica ettim. Garsonu çağırdım. Bunun üzerine bana hitaben, 'görüşmeyeceksin bu kızla, seni bitiririm' dedi. Ben tekrar garsonu çağırdığımda ayağı kalktı, 'öyle mi' diyerek küfür edip sandalyeyle birlikte beni denize attı" ifadelerini kullandı.

"Masa örtülerini bana uzatmasalardı boğulurdum"

Denize düştükten sonra üzerine sandalye geldiğini anlatan Kamışlı, "Deniz derin ve akıntılıydı. Yüzme biliyorum, ancak derin ve akıntılı bir yerde çırpındım. Garsonlar da masa örtülerini birbirine bağlayarak tutunmam için bana attılar. 4-5 kişi çekerek beni dışarı aldı. Eğer o masa örtülerini bana uzatmamış olsalardı muhtemelen boğulurdum. Beni çıkarttıklarında şok içindeydim. O sırada sanık telefonuyla beni çekiyordu ve dalga geçerek, 'ne oldu, denize mi düştün' gibi söylemlerde bulunarak oradan kaçtı. Sonrasında görüntüleri basına vermiş. Olay nedeniyle manevi zararım büyüktür" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet