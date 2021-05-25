Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatili paraya çevirdi! Oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor
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Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatili paraya çevirdi! Oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor

Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatili paraya çevirdi! Oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Beraber tatile çıkan Miss Turkey güzelleri Şevval Şahin ve Buse İskenderoğlu, Miami'de güneşin tadını çıkartıyor. İkilinin Instagram'da otelden yer bildirerek yaptıkları paylaşımlar binlerce beğeni alınca çevredeki oteller de harekete geçti. Oteller, güzellere bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklifte bulunmaya başladı.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Miami'de tatil sezonunu açtı. Güzeller, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ikilinin otelden yer bildirerek yaptıkları paylaşımlar binlerce beğeni alınca Çeşme ve Bodrum'daki işletmeleri de harekete geçirdi.

Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatili paraya çevirdi! Oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor

20 BİN TL TEKLİF ETTİLER

İkilinin paylaşımları rekor beğeni alınca oteller tarafından reklamlarını yapmaları karşılığında teklif yağmaya başladı. İşletmeler, güzellere bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif etti.

Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatili paraya çevirdi! Oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor
Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatili paraya çevirdi! Oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor
Burak Akdoğan
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Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatili paraya çevirdi! Oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor - Haberler Magazin
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