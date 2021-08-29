Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti
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Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, tatiline tüm hızıyla devam ederken bir yandan da bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. 21 yaşındaki modelin paylaştığı son pozlar, sosyal medyaya damga vuracak cinsten.

Ünlü manken Şevval Şahin ile yazılımcı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz aylarda iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı. Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren çift, yeniden bir araya gelmişti. Bir süredir birlikte tatil yapan çift, mutluluk pozları vermekten de geri durmamıştı.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şevval Şahin, takipçilerini yine mest etti. 21 yaşındaki güzel model, son paylaşımında mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti, birbirinden güzel fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Şevval Şahin'in bikinili pozları;

Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçileri mest etti
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçileri mest etti
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçileri mest etti
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Servet Uzun
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Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti - Haberler Magazin
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