Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi
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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi

17.12.2020 00:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:10

Kanal D ekranlarında 16 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'dan ayrıldığı iddia edilen Şevket Çoruh ile ilgili yapım şirketinden açıklama geldi. Erler Film'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Erler Film, Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'da rol alan Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi. Yapım şirketi bir basın açıklaması yaparak Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

"BU TÜR YALAN HABERLERİN OLMASI MANİDARDIR"

Erler Film'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme!' üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh'un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi

16 yıldır başarıyla devam eden dizinin yeni sezonda da aynı ilgiyi görüyor olmasına rağmen bu tür yalan haberlerin çıkıyor olması elbette manidardır. Arka Sokaklar'ın yıllardır devam ediyor olmasının temelinde setlerde zor rastlanır bir ekip anlayışının, sanatçı sorumluluğunun ve Türker İnanoğlu gibi bir yöneticinin bulunması gerçeğidir.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi

"DİZİNİN ÇEKİMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Arka Sokaklar'ın çekimleri pandemi önlemleri sınırları içinde devam etmektedir. Ekipteki tüm sanatçılar gibi Şevket Çoruh da kamera karşısına çekim takvimine göre geçmektedir. Erler Film olarak Arka Sokaklar seyircilerine saygı ile duyurulur."

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi
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