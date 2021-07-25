Sevinç Kıranlı kimdir? Sevinç Kıranlı kaç yaşında, nereli? Sevinç Kıranlı biyografisi!
Beş yıldır atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hatice'yi canlandıran Sevinç Kıranlı kimdir? Sevinç Kıranlı kaç yaşında, nereli? Sevinç Kıranlı mesleği nedir? Sevinç Kıranlı hayatı ve biyografisi nedir?
Beş yıldır atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hatice'yi canlandıran Sevinç Kıranlı kimdir? Sevinç Kıranlı kaç yaşında, nereli? Sevinç Kıranlı mesleği nedir? Sevinç Kıranlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
SEVİNÇ KIRANLI KİMDİR?
23 Ocak 1979'da İstanbul'da, dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
FİLMOGRAFİSİ
• Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Hatice Kalkandere (2015-)
• Ve İnsan Aldandı - Feryal (2012)
• Doktorlar - Aslı (2011)
• Gümüş - Bahar (2005-2007)
• Canım Annem - Deniz (2004)
• Metro Palas - Gaye (2004)
• Aslı ile Kerem (2002)
• Mihriban - Deniz (2002)
• Biz Size Aşık Olduk - Sinem (2002)
• Kuzenlerim - Asya (2002)
• Evdeki Yabancı - Pelin (2000)
• Günaydın İstanbul Kardeş (1999)
• Demir Leblebi (1999)
• Ah Bir Zengin Olsam - Buket (1999)
• Yılan Hikayesi (1999)
• Ateş Dansı - Bahar 1998
• Baskül Ailesi (1997)
• Ruhsar (1997)
• Mahallenin Muhtarları (1992)
• Ötesiz İnsanlar-Rana (2013)
• Çakallarla Dans (2010)
• Reaksiyon-Sedef Arslan (2014)