Sevimli dostlara mama desteği

Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde minik dostların mağduriyet yaşamaması için mama dağıtımlarını sıklaştırıyor.

Aliağa Belediyesi, sokakta yiyecek bulmakta zorlanan tüm sevimli dostların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mama dağıtımlarına devam ediyor. Veterinerlik birimi tarafından periyodik olarak sürdürülen mama dağıtımları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise sıklaştırılıyor. Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edecek. Ekipler tarafından Aliağa'nın tüm mahallelerinde gerçekleşecek çalışmalarda sokak hayvanlarının tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılanacak.

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Aliağa'mızda birlikte yaşadığımız minik dostlarımız için mama ve su dağıtımlarımı gerçekleştiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde mama ve su dağıtımları daha fazla önem taşıyor. Sevimli dostlarımızın mağdur olmaması için dağıtımlarımızı sıklaştırdık. Bu kapsamda Aliağa'nın dört bir yanına minik dostlarımızın istediği zaman mama tüketebileceği, kullanışlı mamamatikler yerleştiriyoruz. Minik dostlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ayrıca, can dostlarımız ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa ALO 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp çözüm hattına mesaj göndererek yardım talebinde bulunabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı