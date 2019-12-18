Sevim Emre: Köpek saldırısına uğradım
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Sevim Emre: Köpek saldırısına uğradım

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'in geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı

18.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:39
Sevim Emre: Köpek saldırısına uğradım

Önceki gün City's AVM'de çıkışı objektiflere takılan ve doktor kontrolüne geldiğini söyleyen , 'da yaşadığı tahlisiz olayı ilk kez anlattı.

Snob Magazin'e konuşan Sevim Emre, "Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Dizlerimin ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugünde doktor kontrolü için geldim. " dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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