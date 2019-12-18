Sevim Emre: Köpek saldırısına uğradım
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'in geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı
18.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:39
Önceki gün City's AVM'de çıkışı objektiflere takılan ve doktor kontrolüne geldiğini söyleyen Sevim Emre, Bodrum'da yaşadığı tahlisiz olayı ilk kez anlattı.
Snob Magazin'e konuşan Sevim Emre, "Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Dizlerimin ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugünde doktor kontrolü için geldim. " dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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